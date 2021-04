Izagirre ritwinnaar, McNulty nieuwe leider in Baskenland

De Spanjaard Ion Izagirre heeft de vierde etappe van de Ronde van Baskenland gewonnen. De rit ging van Vitoria-Gasteiz naar Hondarribia over ruim 189 kilometer. In de finale lagen twee hellingen. Izagirre, die rijdt voor Astana, versloeg in de sprint zijn medevluchters Pello Bilbao, eveneens uit Spanje, en Brandon McNulty. De Amerikaan van UAE Team Emirates nam de leiderstrui over van Primoz Roglic, de Sloveen van Jumbo-Visma die in een eerste achtervolgende groep op 49 seconden van de kopgroep de finish bereikte.

McNulty was al tweede in de individuele tijdrit waarmee de ronde begon. Er volgen nog twee lastige ritten in het Baskenland.

De Spanjaard Juan Pedro López en de Australiër Ben O’Connor vielen aan op de Jaizkibel, een helling bekend uit de finale van de Clasica San Sebastian. Het duo werd aan de voet van de slotklim, de Erlaitz, ingelopen. Op die klim waren McNulty, de Colombiaan Esteban Chaves en de Spanjaard Mikel Landa de eerste aanvallers. Het gevaar voor leider Roglic school vooral in de aanwezigheid van McNulty, de nummer 3 in het klassement op 30 seconden van de Sloveen. De Deen Jonas Vingegaard, ploeggenoot van Roglic, leidde de achtervolging en rekende het trio net onder de top in.

Bovenop de Erlaitz, op 21 kilometer voor de streep, probeerde McNulty op een hellend stuk nogmaals een verschil te maken. Het leidde tot een breuk, waarbij zes renners erin slaagden weg te rijden uit de groep met Roglic en zijn landgenoot en naaste belager Tadej Pogacar. Vingegaard was mee en deed uiteraard geen kopwerk in een groep met verder opnieuw Chaves, Bilbao, Izagirre en de Duitser Emanuel Buchmann.

In de straten van de kustplaats probeerde Chaves nog weg te rijden, maar kort voor de finish passeerden zijn vijf medevluchters. In het klassement heeft McNulty 23 seconden voorsprong op Roglic. Vingegaard volgt op 28 seconden. Pogacar is nu vijfde op 46 seconden van de Amerikaan.