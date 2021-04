Sponsor Cofidis blijft wielersport trouw

Wielerploeg Cofidis blijft nog zeker tot het einde van 2025 deel uitmaken van het peloton. De Franse kredietverstrekker Cofidis heeft zich voor nog eens drie jaar verbonden aan de gelijknamige ploeg. Het huidige contract liep eind volgend jaar af.

De ploeg Cofidis, die deel uitmaakt van de WorldTour en daardoor verzekerd is van deelname aan alle topkoersen, is al sinds 1997 in de wielersport actief. De hoofdsponsor kondigde aan het budget voor het team jaarlijks met 1,5 miljoen euro te zullen verhogen. Ook wordt er een vrouwenteam opgericht. Dat start volgend seizoen als continentaal team, het tweede niveau, met een budget van 1 miljoen euro. Er rijden momenteel geen Nederlandse renners voor de ploeg waarvoor onder anderen de Fransen Christophe Laporte en Guillaume Martin uitkomen.