Tennisster Barty gaat op gravel door met winnen

De Australische tennisster Ashleigh Barty gaat ook op gravel door met winnen. De nummer 1 van de wereld, vorige week winnares van het WTA-toernooi van Miami, begon in de Amerikaanse stad Charleston met een overtuigende zege op de Japanse Misaki Doi: 6-2 6-1. Barty speelde haar eerste partij op gravel sinds de door haar gewonnen finale van Roland Garros in 2019.

De Australische veroverde bijna twee jaar geleden in Parijs haar eerste en voorlopig enige grandslamtitel. Barty kwam kort daarna ook aan kop van de wereldranglijst te staan. Ze bekleedt die positie nu nog steeds, ook al kwam ze afgelopen jaar als gevolg van de coronapandemie amper in actie. Dit seizoen won Barty op hardcourt de Yarra Valley Classic in Melbourne en het toernooi van Miami. Op de Australian Open bleef ze in de kwartfinales steken.

“Het was snel omschakelen na Miami, ik had maar een paar uur om te trainen op gravel”, zei Barty. “Ik hoopte vooral dat ik niet zou struikelen bij het glijden over de baan. Gelukkig voelde het al snel weer vertrouwd.”

De als tweede geplaatste Amerikaanse Sofia Kenin, nummer 4 van de wereld en vorig jaar winnares van de Australian Open en finaliste op Roland Garros, verloor in drie sets van landgenote Lauren Davis (4-6 6-3 6-4).