‘Versoepeling bij sport draagt bij aan betere handhaving regels’

Versoepelingen voor sportbeoefening draagt bij aan een betere handhaving van de coronaregels. Dat zegt NOC*NSF en de sportkoepel steunt daarom de oproep van onder anderen een aantal burgemeesters om lokaal meer beweging mogelijk te maken. “Liever gecontroleerd open terrassen en open sportaccommodaties dan chaotische overvolle parken en natuurgebieden.”

“Nu steeds meer duidelijk wordt dat iedereen op zoek is naar mogelijkheden om anderen te ontmoeten en samen met anderen activiteiten te ondernemen, kan dat beter veilig en georganiseerd plaatsvinden”, zegt NOC*NSF. “Op en in sportaccommodaties kan er bij sportclubs op een verantwoorde manier ontmoeting plaatsvinden. Sportaccommodaties bieden de fysieke ruimte en begeleiding om activiteiten veilig te faciliteren.”

De sportkoepel concludeert opnieuw dat daar nu onvoldoende mogelijkheden voor zijn. “De binnensport zit nog steeds op slot en er geldt buiten een leeftijdsgrens van 26 jaar.”

Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal van de KNVB, zegt hierover: “Het is vreemd dat Nederland straks op het terras bier zit te drinken en één miljoen voetballers nog niet onderling wedstrijden kunnen spelen. Hoewel de jeugd al een tijd op de club weer relatief normaal voetbalt, gelden voor één miljoen voetballers beperkingen. Wij staan klaar om iedereen per direct veilig aan het voetballen te kunnen krijgen.”

“Wij zien bij onze achterban een beweegachterstand ontstaan en tegelijkertijd een enorme zin om te volleyballen” zegt Guido Davio, directeur van de Nederlandse volleybalbond. “De instroom van jonge leden daalt, waarmee we voor de toekomst het verenigingsleven onder druk zetten. Kinderen krijgen wel gym op school en gaan straks ook weer naar de BSO. Wat ons betreft is het onbegrijpelijk dat alle binnensportaccommodaties dicht blijven en miljoenen binnensporters buitenspel worden gezet.”

Simone Volmer, directeur van de basketballbond, sluit zich daarbij aan: “Onze sport staat binnen eigenlijk al een jaar stil. Dat betekent natuurlijk dat veel basketballers niet sporten en daardoor veel minder bewegen, maar er is ook een groot gemis aan sociale ontmoetingen. Het verenigingsleven staat stil, het gebouw is dicht, we zien elkaar niet meer. Juist het teamgevoel wat de teamsport basketbal uniek maakt is er niet. Dit gemis laat zien dat sporten veel meer is dan alleen maar met elkaar bewegen.”