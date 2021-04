Wielrenner Jakobsen zonder druk bij rentree na acht maanden

Fabio Jakobsen maakt zondag in de Ronde van Turkije zijn rentree na zijn zware valpartij in de Ronde van Polen, nu acht maanden geleden. De sprinter van Deceuninck – Quick-Step hield aan zijn val, veroorzaakt door concurrent Dylan Groenewegen, met name ernstige verwondingen over aan zijn gezicht. De ploeg legt de coureur uit Heukelum niet al te veel druk op.

“We zijn vooral blij dat Fabio terug is bij het team”, zegt ploegleider Rik van Slycke. “Natuurlijk, hij was er al bij tijdens ons trainingskamp in de winter, maar dit is anders. We hebben gezien hoe hij de afgelopen maanden progressie heeft gemaakt, resulterend in het feit dat hij zondag in Turkije aan de start staat voor zijn eerste koers sinds augustus. We gaan het met Fabio in deze wedstrijd van dag tot dag bekijken. Hij zal zijn ritme terug moeten vinden na de lange periode zonder koers.”

Jakobsen krijgt in de achtdaagse rittenkoers onder meer gezelschap van Mark Cavendish, de Britse sprintroutinier die woensdag nog derde werd in de Scheldeprijs. Naar verwachting zijn vijf van de acht etappes geschikt voor sprinters. Van Slycke: “Er liggen genoeg mogelijkheden voor onze snelle mannen. Ze worden ondersteund door een sterke ploeg die in staat moet worden geacht de koers te controleren en voor een goede ‘lead-out’ te zorgen.”