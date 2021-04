Zwemmer Verlinden mist OKT in Eindhoven na positieve test

Zwemmer Joeri Verlinden moet het olympisch kwalificatietoernooi in Eindhoven aan zich voorbij laten gaan. De 33-jarige Limburger heeft positief getest op het coronavirus. Een tweede test leverde weliswaar een negatieve uitslag op, maar omdat Verlinden lichte verkoudheidsklachten heeft, besloot de onafhankelijke toernooidokter dat hij thuis moet blijven.

“Ik ben heel teleurgesteld, want ik keek er naar uit om in mijn eigen zwembad te racen en me daar te plaatsen voor mijn derde opeenvolgende Olympische Spelen”, aldus de specialist op de vlinderslag, die meedeed aan de Spelen van Londen 2012 en Rio 2016. In Londen eindigde hij als zesde in de olympische finale van de 100 meter vlinderslag. Verlinden krijgt in mei bij de EK in Boedapest nog een kans om zich te plaatsen voor Tokio.

Van vrijdag tot en met zondag komen zo’n 220 zwemmers in actie in het Pieter van den Hoogenband-zwemstadion in Eindhoven. Zij moeten vooraf een PCR-test doen en op de eerste dag ook nog een sneltest.