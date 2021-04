Rotterdam en Den Haag samen kandidaat voor start Tour de France

Rotterdam en Den Haag willen samen de start van de Tour de France organiseren. De steden stellen zich kandidaat voor het ‘Grand Départ’ van 2024 of 2025. Het is de bedoeling dat de wielerronde dan begint met een proloog in Rotterdam, gevolgd door een etappe van Rotterdam naar Den Haag.

Rotterdam en Den Haag zeggen dat ze de Tourstart willen “gebruiken om inwoners en ondernemers te inspireren en perspectief te bieden in deze moeilijke tijd en een impuls te geven aan de economie en het toerisme”. De Haagse sportwethouder Hilbert Bredemeijer noemt het een “licht aan het einde van de coronatunnel”. Den Haag wil het peloton bewust niet alleen langs toeristische trekpleisters leiden, maar ook door achterstandswijken “die een impuls van het evenement goed kunnen gebruiken”.

De organisatoren van de Tour zijn op 6 mei in Rotterdam. Dan nemen ze het zogeheten bidbook van Rotterdam en Den Haag in ontvangst.

Rotterdam en Den Haag willen in de komende jaren ook wielerwedstrijden voor vrouwen organiseren. Rotterdam denkt bijvoorbeeld aan de finish van een nieuwe Tour de France voor vrouwen. Daarnaast zouden er wieleractiviteiten op scholen moeten komen. Rotterdam trekt voor het totale project ruim 22 miljoen euro uit, Den Haag verwacht 6 tot 7 miljoen euro te moeten bijdragen.

De Tour de France startte zes keer eerder in Nederland.