Zwemster Heemskerk verovert na juridische strijd olympisch ticket

Zwemster Femke Heemskerk heeft zich ook op de 50 meter vrije slag verzekerd van deelname aan de Olympische Spelen. In de finale op het kwalificatietoernooi in Eindhoven wist haar concurrente Valerie van Roon, die zich eind vorig jaar dacht te hebben gekwalificeerd voor Tokio, de tijd van Heemskerk uit de series (24,28) niet te overtreffen. Van Roon tikte in 24,84 als derde aan, achter Ranomi Kromowidjojo (24,11) en Heemskerk (24,43).

“Ik ben trots en opgelucht”, zei de 33-jarige Heemskerk. “Het was niet makkelijk, helemaal gezien de omstandigheden. De datum 9 april stond dik in mijn agenda. Ik keek hier naar uit, maar ik ben ook blij dat het weer voorbij is. Het was geen makkelijke weg om hier te komen. Die emoties kwamen vanochtend na de series los.”

De 33-jarige Heemskerk miste in december het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam omdat ze kort daarvoor in quarantaine moest vanwege een positieve coronatest van haar man. Van Roon voldeed daar met 24,63 aan de limiet voor de Spelen en was sneller dan de tijd die Heemskerk had staan (24,71). De 22-jarige Van Roon zou daarom samen met Kromowidjojo op dit nummer naar Tokio gaan. De afwezige Heemskerk legde zich daar echter niet bij neer.

De routinier, die al aan drie Spelen meedeed, eiste een extra kans en haalde uiteindelijk via een tuchtzaak haar gelijk. “Het kostte veel energie. Ik kan het iedereen afraden, maar ook aanraden. Voor mij was er geen andere mogelijkheid dan voor mezelf opkomen. Dat heb ik gedaan.”

Afgesproken werd dat Heemskerk en Van Roon in Eindhoven beiden nog een kans zouden krijgen om hun tijd te verbeteren. Heemskerk, op de 100 vrij al zeker van een olympisch ticket, greep die kans met beide handen aan. Ze zette in de series een dik persoonlijk record neer en vierde dat met een paar ferme klappen op het water, waarna de tranen kwamen.

“Iedereen zat hier naar te kijken, iedereen had het er over. Dat voelde ik ook wel. Ik ben vooral blij dat ik dat aan kon. Daar ben ik eigenlijk wel heel trots op. Het was een heel heftig proces. Maar nu is het gewoon klaar.”