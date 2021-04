Blackmore eerste vrouw die paardenrace Grand National wint

Rachael Blackmore heeft op Minella Times als eerste vrouwelijke jockey de prestigieuze paardenrace Grand National gewonnen. De beroemde steeplechase wordt sinds 1839 gehouden en sinds 1977 hebben er zo nu en dan vrouwen meegedaan. Minella Times bleef op Aintree, de paardenracebaan bij Liverpool, Balko Des Flos en Any Second Now voor.

De 31-jarige jockey had afgelopen maand al indruk gemaakt met overwinningen op het Cheltenham Festival. “Ik voel me niet mannelijk of vrouwelijk nu, ik voel me niet eens mens. Dit is gewoon ongelooflijk”, zei Blackmore tegen ITV Sport.