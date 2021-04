Golftoernooi Masters kort onderbroken wegens ‘gevaarlijk weer’

Golftoernooi The Masters is zaterdag in de Amerikaanse staat Georgia enige tijd onderbroken geweest “wegens gevaarlijke weersomstandigheden”. Na een pauze van vijf kwartier werd de derde ronde op het majortoernooi op de Augusta National hervat.

De Britse golfer Justin Rose ging nog steeds aan de leiding met twee slagen minder dan de naaste concurrenten. Rose en debutant Will Zalatoris speelden op de zevende hole toen het spel onderbroken werd en de banen werd geƫvacueerd, net voordat de hevige regen losbarstte. Eerder op de dag had de Canadese golfer Corey Conners op de zesde hole een hole-in-one geslagen.