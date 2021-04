Spaanse tennissers Carreño Busta en Munar finalisten in Marbella

De Spanjaarden Pablo Carreño Busta en Jaume Munar strijden zondag om de titel op het ATP-toernooi van Marbella. Beide finalisten versloegen bij de laatste vier een landgenoot.

Carreño Busta was in de halve finales Albert Ramos-Viñolas met 6-1 3-6 7-6 (5) de baas. Ramos-Viñolas serveerde in de derde set bij een 5-4-voorsprong voor de wedstrijd. Munar was met 7-6 (4) 6-4 te sterk voor Carlos Alcaraz.

De 23-jarige Munar, de nummer 95 van de wereld, gaat zijn eerste ATP-finale spelen. Zijn tegenstander in de eindstrijd gaat op voor zijn vijfde titel. In 2019 was hij in het Chinese Chengdu voor het laatst de sterkste.

Het ATP-toernooi van Marbella is nieuw op de ATP-kalender. Carreño Busta (29), de mondiale nummer 15, is als eerste geplaatst op het toernooi in Andalusië.