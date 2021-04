Tennisster Bardosa stunt met zege op Barty in Charleston

Tennisster Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld, is hard onderuit gegaan in de kwartfinales van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Charleston. De Australische liet zich verrassen door de Spaanse Paula Badosa, die de partij won in twee sets: 6-4 6-3. Barty had vorige week nog het hoog aangeschreven toernooi in Miami gewonnen.

Voor de Spaanse, die op de wereldranglijst op de 71e plaats staat, was het de grootste zege in haar carrière. Ze had nog nooit van een speelster uit de mondiale top 10 gewonnen. Badosa sloeg zeven aces en werkte in de partij in totaal 12 breakpoints weg. Ze wist daarentegen vijf keer Barty te breken.

De Spaanse staat in de halve finales tegenover de Russin Veronika Koedermetova, die in haar kwartfinale de Amerikaanse Sloane Stephens versloeg in twee sets: 6-3 6-4.