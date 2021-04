Wielrenner Roglic wint Ronde van Baskenland na aanval in slotrit

Wielrenner Primoz Roglic heeft met een lange aanval in de slotrit de eindzege in de Ronde van Baskenland gegrepen. De Sloveen van Jumbo-Visma heroverde de eerste plaats in het klassement in de slotetappe van Ondarroa naar Arrate over 112 kilometer. De etappe werd gewonnen door de Fransman David Gaudu.

Roglic won de openingstijdrit in de Ronde van Baskenland en finishte als tweede in de derde rit, een bergetappe, achter zijn landgenoot Tadej Pogacar. In de vierde etappe raakte hij de leiderstrui kwijt aan de Amerikaan Brandon McNulty. Het is voor Roglic de tweede keer dat hij de eindzege pakt in de Ronde van Baskenland. Hij deed dat eerder in 2018.

De Sloveen won eerder in maart drie etappes in Parijs-Nice, maar verspeelde toen mede door valpartijen de eindzege in de slotetappe.

Roglic had vooraf aan de korte maar lastige slotrit 23 seconden achterstand op McNulty van UAE Team Emirates. Bij een aanval van renners van Astana in de afdaling van de tweede klim van de dag ging Roglic mee en raakte McNulty achterop. In de beklimming van de steile Krabelin, moest de Amerikaan ook zijn ploeggenoot Tadej Pogacar laten gaan. Vooraan bleef Roglic op ruim een minuut voorsprong over met de Fransman David Gaudu en de Brit Hugh Carthy.

Op de slotklim, de Arrate, demarreerde Gaudu en kon Carthy niet volgen. Roglic haakte aan en samen gingen ze naar de finish, met nog altijd zo’n 45 seconden voorsprong op achtervolgers Pogacar en Alejandro Valverde. Gaudu won de etappe voor Roglic die het eindklassement pakte voor zijn ploeggenoot Jonas Vingegaard uit Denemarken en zijn landgenoot Pogacar.

Roglic gaf na afloop aan dat hij zich niet druk had gemaakt om verhalen dat hij de klus niet zou kunnen klaren in de laatste etappes van wielerrondes, na het misgrijpen van de eindzeges in de Tour de France van vorig jaar en Parijs-Nice vorige maand. “Het is een paar keer fout gegaan, vaak was het gewoon pech. Ik ben heel blij met deze zege. Deze dag waren er geen problemen. Ik heb me goed geamuseerd”, keek Roglic erop terug.

“We wisten allemaal dat dit een lastige etappe zou worden, kort maar krachtig. Als je een lange etappe hebt, heb je soms zo’n 100 kilometer extra saaie kilometers, nu was het ‘bloc’ vanaf de start. Het was heel zwaar, ik volgde die aanval in de afdaling en dat pakte goed uit voor mij. Ik ben blij dat ik hier win. Ik koers hier graag, het is hier altijd heel lastig.”