Zwemster Van Rouwendaal neemt al voor de Spelen een voorsprong

Zwemster Sharon van Rouwendaal heeft vier maanden voor de olympische race van de 10 kilometer door het open water al een voorsprong genomen op haar concurrenten. Van Rouwendaal kan eerder naar Japan reizen en rustig acclimatiseren in het olympisch dorp, omdat ze in Eindhoven ook een startbewijs veroverde voor het langebaantoernooi in Tokio. Ze gebruikt de wedstrijden in het 50 meterbad in de eerste week van de Spelen als ‘prikkel’ voor de 10 kilometer, aan het einde van het wereldwijde sportevenement. Op woensdag 4 augustus wil ze in het water van Odaiba Marine Park haar olympische titel prolongeren.

“Vanwege corona mag je pas vijf dagen voor je eerste wedstrijd je intrek nemen in het olympisch dorp. Mijn Duitse coach Bernd Berkhahn begeleidt ook een aantal langebaanzwemmers. Hij gaat dus al vroeg naar Tokio toe. Het is fijn om daar ook met hem te kunnen trainen”, zegt Van Rouwendaal, die daarom haar zinnen had gezet op een startbewijs voor de langebaan. Dat lukte op de eerste dag van het kwalificatietoernooi in Eindhoven direct op de 200 meter rugslag.

Zaterdag gaat de 27-jarige Baarnse ook een poging doen om zich op de 400 meter vrije slag te kwalificeren. “De 400 vrij zit op de Spelen al vroeg in het schema. Het zou heel fijn zijn om die ook te zwemmen, dan kan ik me daarna focussen op de 10 kilometer. Ik zie het als een voordeel om daar al vroeg te zijn. Dan zit ik al in het dorp en kom ik een beetje in de sfeer. Dan ga ik ook die druk voelen, dat heb ik nodig. Mijn concurrentes zwemmen niet op de langebaan, die komen dus later naar Tokio. Ik vind het mooi dat ik dit op eigen kracht heb behaald.”

Van Rouwendaal heeft geen moment spijt gehad van de keuze die ze vorig jaar maakte. Ze verliet haar Franse coach Philippe Lucas, berucht vanwege zijn zware aanpak, en ging in Maagdenburg trainen onder de veel wetenschappelijker ingestelde Berkhahn. “Ik heb daarmee in ieder geval een goede keuze gemaakt, dat voel ik. Ook aan mijn lichaam.” De schouderproblemen waar ze jaren last van had, zijn voorbij. “Ik heb veel vertrouwen in de Spelen. Ik weet niet of ik daar weer goud ga pakken, maar ik wil echt een medaille halen.”

Ze kan naar eigen zeggen in Tokio ook vertrouwen op haar eindsprint, het resultaat van de aanpak van Berkhahn. “We trainen daar op: af en toe wat langzamer zwemmen en dan ineens maximaal alles geven. Als het nu op een sprint aankomt, dan denk ik dat ik wel een van de snelsten ben.” In de aanloop naar de Spelen doet ze tussen twee hoogtestages door alleen mee aan de EK in Boedapest. “Daar zwem ik de 5 en 10 kilometer. Verder heb ik geen races meer, met corona is dat toch allemaal een beetje riskant. En ik heb liever dat het voor mijn concurrentes een verrassing is hoe ik er voor sta.”