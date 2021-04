Besmette sporters tijdens Spelen in coronahotel

Tijdens de Olympische en Paralympische Spelen zal een hotel met driehonderd kamers dienen als opvang voor sporters die positief zijn getest op het coronavirus en weinig of geen symptomen vertonen. Dat meldt het Japanse persbureau Kyodo. De atleten zullen daar in principe tien dagen in quarantaine moeten blijven.

Het plan behoort tot de maatregelen die de organisatie van de Spelen neemt om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het hotel zou zich op een kilometer afstand bevinden van het atletendorp in Tokio. Eerder werd bekend dat atleten vermoedelijk om de vier dagen getest zullen worden op corona. Die frequentie kan nog hoger komen te liggen, volgens Kyodo.

Ondertussen worden de maatregelen in Tokio vanwege stijgende besmettingscijfers weer verscherpt. Zo moeten bars en restaurants vanaf maandag om 20.00 uur hun deuren sluiten en wordt het aantal mensen dat een evenement mag bijwonen beperkt tot 5000. Nog maar drie weken geleden werd in Tokio en een aantal omliggende regio’s de noodtoestand opgeheven.