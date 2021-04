Choukoud loopt olympische limiet op marathon

Atleet Khalid Choukoud heeft in Siena de olympische limiet op de marathon gelopen. De Nederlander kwam tot een tijd van 2.09.55. De limiet was 2.11.30. Choukoud had een persoonlijk record van 2.10.52, maar die tijd liep hij zeven jaar geleden in Rotterdam.

Frank Futselaar stapte in Siena na ongeveer 30 kilometer uit. Hij voldeed eerder aan de limiet, maar wilde zijn tijd verbeteren om zijn kans op uitverkiezing te vergroten.

Choukoud is de vijfde Nederlander die aan de limiet voldoet. Er mogen er maar drie naar Tokio.