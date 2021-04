Golfer Matsuyama begint als leider aan slotronde Masters

Golfer Hideki Matsuyama is na de derde ronde de nieuwe koploper op het toernooi The Masters in de Amerikaanse staat Georgia. De 29-jarige Japanner noteerde op de Augusta National een ronde van 65 slagen, na vijf birdies en een eagle. Het was meteen de beste ronde van de dag. Matsuyama, die al veertien overwinningen achter zijn naam heeft staan, nam meteen serieus afstand van zijn concurrenten. Zo heeft hij vier slagen voorsprong op een kwartet achtervolgers, de Amerikanen Xander Schauffele en Will Zalatoris, de Australiër Marc Leishman en de Engelsman Justin Rose. Rose had de eerste twee dagen de leiding. Op dag drie moest hij genoegen nemen met een ronde van 72 slagen.

De derde ronde werd enige tijd onderbroken wegens zeer slecht weer.