Primeur tennisster Koedermetova in Charleston

De 23-jarige Russische tennisster Veronika Koedermetova heeft het graveltoernooi van Charleston in South Carolina gewonnen. In de finale versloeg ze de Montenegrijnse Danka Kovinic in 1 uur en 36 minuten in twee sets: 6-4 6-2.

Het was de eerste WTA-zege voor Koedermetova, die in Charleston mede dankzij haar sterke opslag geen set verloor. De nummer 38 van de wereldranglijst stond voor de tweede keer in een finale. Begin dit jaar moest ze in Abu Dhabi de titel aan de Wit-Russische Aryna Sabalenka laten.

Kovinic kon ook in haar derde WTA-finale geen zege afdwingen. In 2015 in Tianjin en in 2016 in Istanbul lukte dat evenmin.