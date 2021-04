Roeiers sluiten EK af met twee titels

De Nederlandse roeiploeg is bij de Europese kampioenschappen op het Meer van Varese uitgekomen op twee gouden medailles, drie zilveren en drie bronzen. Dat was een beduidend mindere score dan afgelopen najaar op de EK van Poznan, waar Oranje liefst zeven keer goud won. In Polen ontbrak een aantal toplanden vanwege de coronacrisis. Het toernooi in Varese gaf een realistischer beeld over hoe Nederland ervoor staat, een kleine vier maanden voor de Olympische Spelen.

De titels waren voor de vrouwen vier-zonder en de vrouwen dubbelvier. Een tegenvaller was het optreden van de mannen dubbelvier, de afgelopen jaren ongenaakbaar met twee Europese en één wereldtitel. In Varese kregen Dirk Uittenbogaard, Abe Wiersma, Tone Wieten en Koen Metsemakers een wake-up call. Italië was duidelijk te sterk.

Hun vrouwelijke collega’s deden het beter met het prolongeren van de titel. Nicole Beukers, Olivia van Rooijen, Inge Janssen en Laila Youssifou hielden de teams van Groot-Brittannië en Duitsland, de regerend olympisch kampioen, achter zich. In de schaduw van de toen sensationele mannen dubbelvier hadden de vrouwen op de WK van 2019 al brons gepakt. In Varese had het kwartet een extra ronde nodig om de finale te bereiken. “Dat was niet goed”, wist ook Youssifou. “Maar we wisten dat er een titel inzat. We zijn weggegaan als een gek en hebben het niet meer af laten pakken.”

Ellen Hogerwerf, Karolien Florijn, Ymkje Clevering en Veronique Meester pakten het goud in de vier-zonder. Het was de derde Europese titel op rij voor het kwartet dat zilver pakte op de WK van 2019. “Een heel andere race dan vorig jaar, toen we meteen de leiding namen en die alleen maar verder uitbouwden”, keek Meester bij de NOS terug op de race. “Nu bleef de rest plakken en moesten we op het laatst sprinten om Ierland voor te blijven. Het was ‘closer’ dan we gewend zijn.”

Een aangename verrassing was de tweede plek voor de Vrouwen Acht. Stuurvrouw Dieuwke Fetter, Aletta Jorritsma, Dieuwertje den Besten, Elsbeth Beeres, Karien Robbers, Hermijntje Drenth, Tinka Offereins, Nika Vos en Marloes Oldenburg moesten alleen de Roemeense roeisters voor zich dulden. Het achttal moet zich op het olympisch kwalificatietoernooi in Luzern volgende maand nog plaatsen voor de Spelen. Op basis van het optreden in Varese mag dat geen probleem zijn. Er was verder zilver voor de mannen dubbeltwee, Melvin Twellaar en Stef Broenink.

Het brons ging naar de lichte vrouwen dubbeltwee (Ilse Paulis en Marieke Keijser), de niet-olympische lichte mannen dubbelvier en de Holland Acht.