Tennisser Monfils zegt af voor Masters in Monte Carlo

Tennisser Gaël Monfils heeft vanwege een kuitblessure afgezegd voor de Masters van Monte Carlo. Op sociale media zegt de 34-jarige Fransman, de nummer 13 van de wereld, dat hij al ruim een week last heeft van een kuitblessure. Zaterdag verergerde de pijn tijdens de training. “Op advies van de medische staf heb ik een echo laten maken”, aldus de speler. “Daaruit bleek dat de blessure te ernstig is om te spelen.”

Monfils zou het in de eerste ronde opnemen tegen de Spanjaard Pablo Andujar. In 2016 verloor de Fransman in Monte Carlo de finale van Rafael Nadal.