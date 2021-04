Tennissters Zidansek en Osorio in finale Bogota

De 23-jarige Sloveense Tamara Zidansek en de 19-jarige Colombiaanse Camila Osorio spelen de finale van het WTA-toernooi van Bogota. In de halve finales won Zidansek, als vijfde geplaatst op het gravel in de Colombiaanse hoofdstad, met 6-3 en 7-5 van de Bulgaarse Viktoriya Tomova. De voor eigen publiek spelende Osorio schakelde de Française Harmony Tan met 6-1 en 6-2 uit.

Beide finalisten gaan proberen hun eerste WTA-titel te veroveren. Zidansek was in 2019 al eens verliezend finalist in Nürnberg. Osorio, voormalig nummer 1 van de wereld bij de junioren en in 2019 winnares van het US Open voor junioren, staat voor de eerste keer in een WTA-finale.

Beide speelster stonden niet eerder tegenover elkaar.