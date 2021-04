Wielrenster Ellen van Dijk komt in elk geval de komende week niet in actie. De renster van Trek-Segafredo heeft positief getest op het coronavirus.”Tot nu toe alleen last van min of meer gebruikelijke griepverschijnselen”, laat ze via Instagram weten. “Ik hoop dat ik snel weer op de fiets kan zitten.”

Wel gaf Van Dijk aan in elk geval de Brabantse Pijl van woensdag en de Amstel Gold Race (zondag) te missen.

Van Dijk won in maart voor de vierde keer de Healthy Ageing Tour.