Blaak eerste doelman van hockeyers op Olympische Spelen

Pirmin Blaak verdedigt komende zomer bij de Olympische Spelen het doel van de Nederlandse hockeyers. De keeper van Oranje-Rood krijgt van bondscoach Max Caldas de voorkeur boven Maurits Visser van Bloemendaal.

“We beschikten de laatste jaren over drie keepers die elkaar niet veel ontlopen en hebben besloten dat Blaak als eerste keeper naar Tokio zal afreizen”, aldus Caldas. “Visser heeft een goede ontwikkeling doorgemaakt de afgelopen periode. Op basis daarvan hebben we besloten hem als tweede keeper aan te wijzen.”

De bondscoach liet verder weten dat Sander Baart, Teun Beins, Sam van der Ven en Floris Wortelboer niet langer deel uitmaken van de selectie. Caldas heeft zijn trainingsgroep teruggebracht naar 21 spelers. Die groep werkt nu toe naar het EK in juni in Amsterdam en vervolgens de Spelen in Tokio.