Coach Otter haalt Van ’t Wout en Huisman bij shorttrackselectie

Jens van ’t Wout en Kay Huisman maken komend seizoen deel uit van de nationale shorttrackselectie. Het tweetal neemt de plaatsen in van Dennis Visser en Koen Slootweg, van wie bondscoach Jeroen Otter besloten heeft afscheid te nemen.

Van ’t Wout maakte vorige maand bij de wereldkampioenschappen in Dordrecht al deel uit van de aflossingsploeg, die goud behaalde. De 19-jarige shorttracker is afkomstig van het KNSB Talent Team Noord. De 23-jarige Huisman is nieuw in de nationale selectie. Hij komt over van het KNSB Talent Team Midden.

De mannenselectie bestaat komend seizoen verder uit Daan Breeuwsma, Jasper Brunsmann, Friso Emons, Dylan Hoogerwerf, Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat, Sven Roes, Bram Steenaart en Melle van ‘t Wout. De vrouwenselectie telt zes shorttracksters: Georgie Dalrymple, Yara van Kerkhof, Selma Poutsma, Xandra Velzeboer, Suzanne Schulting, Rianne de Vries.

Otter is maandag met de shorttrackers begonnen met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen, waarbij het hoogtepunt in februari bij de Olympische Spelen in Peking ligt.