Grote meerderheid Japanners wil Spelen verplaatsen of afgelasten

Een grote meerderheid van 72 procent van de Japanners wil dat de Olympische Spelen van Tokio, die gepland staan voor deze zomer, opnieuw worden uitgesteld of afgelast. De angst voor een volgende golf van coronabesmettingen is hiervoor de aanleiding, meldt Kyodo News na een enquête.

In het onderzoek geeft 39,2 procent van de ondervraagden aan voorstander te zijn van definitieve afgelasting van de uitgestelde Spelen, terwijl 32,8 procent vindt dat de Spelen opnieuw moeten worden uitgesteld. Slechts 24 procent van de ondervraagden is voorstander van het houden van de Olympische Spelen en de Paralympics deze zomer.

Bijna alle ondervraagden (92,6 procent) lieten weten dat ze zich zorgen maken over een opleving van het coronavirus en het aantal besmettingen. Ook is 60 procent ontevreden over de voortgang van de vaccinatiecampagne in Japan.