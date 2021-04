Tennistoernooi Monte Carlo gehinderd door regen

Op de tweede dag van het masterstoernooi van Monte Carlo zijn slechts vier tenniswedstrijden voltooid. Vanwege de regenval in Monaco is besloten het merendeel van de partijen van maandag te verplaatsen naar dinsdag.

Verspreid over de dag kon er meerdere keren gespeeld worden, maar het was telkens van korte duur. Tussen de buien door verzekerde onder anderen de Rus Aslan Karatsev zich van een plek in de tweede ronde. Zondag werden er slechts twee partijen in de openingsronde gespeeld.

In Monte Carlo doen er geen Nederlanders mee aan het enkelspel. In het dubbelspel zijn Jean-Julien Rojer en Wesley Koolhof van de partij.

De finale van het masterstoernooi is zondag. Er is geen publiek welkom. Vorig jaar werd het toernooi geschrapt wegens het coronavirus.