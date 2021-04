Zeiler Nicholas Heiner heeft voor de kust van Vilamoura in Portugal de tweede race van de Europese titelstrijd in de klasse Finn gewonnen. Toch staat de Nederlander na de eerste dag slechts veertiende in het algemeen klassement. Dat komt omdat hij in de eerste race in de achterhoede eindigde.

Het klassement wordt voorlopig aangevoerd door de Hongaar Zsombor Berecz.