Formule 1 wil geen overlap met uitvaart prins Philip

De Formule 1 laat zaterdag de kwalificatierace voor de Grote Prijs van Emilia Romagna op het circuit van Imola een uur eerder beginnen. Die aanpassing in het tijdschema is vanwege de uitvaart van de Britse prins Philip. Door de kwalificatie met een uur te vervroegen naar 14.00 uur is er geen overlap met de uitvaartdienst in St George’s Chapel in Windsor Castle.

De race in Italiƫ is de tweede van het seizoen in de Formule 1. Max Verstappen veroverde eind maart in de openingsrace in Bahrein poleposition in de kwalificaties. De Nederlander van Red Bull eindigde in de race als tweede achter zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

Door de aanpassing van de kwalificatie start de derde vrije training op zaterdag ook een uur eerder (om 11.00 uur), omdat volgens de reglementen twee uur pauze moet zitten tussen de derde trainingssessie en de kwalificatie. Voor de start van de kwalificatierace zal een minuut stilte in acht worden genomen.