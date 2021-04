Judoka Polling zonder twijfel: strijd om plek Tokio niet spannend

Dat judoka Kim Polling onlangs in Turkije een grand slam won, kon bijna als een bijzonderheid worden beschouwd, hoewel ze al vier Europese titels achter haar naam heeft staan. “Twee toernooien eerder had ik ook goud”, zegt ze in aanloop naar de EK in Lissabon vanuit haar woonplaats in Italië. “Zo apart is het niet. Maar ja, er zat inderdaad meer dan een jaar tussen.”

Revalideren na weer een blessure of operatie is voor Polling bij wijze van spreken intussen een routineklus geworden. “Maar ‘het is niet m’n lievelingsding.” Sinds de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016 stond ze alles bij elkaar opgeteld drie jaar niet op de mat. “Dat is natuurlijk nogal wat. En op het moment dat ik eindelijk fit was, kwam corona. Ben ik nu weer waar ik zijn wil? Nee, natuurlijk niet. Ik denk dat niemand dat is. Maar het is zoals het is. Mij hoor je daar verder niet over.”

De laatste fase van haar voorbereiding op de Europese titelstrijd speelt zich af in Italië. Het was een bewuste keus om niet naar Papendal te gaan, om zich bij de selectie van bondscoach Maarten Arens te voegen. “Het is een voordeel dat ik in twee landen kan trainen. Ze vullen elkaar aan wat judo betreft. Maar nu naar Papendal, nee. Er is daar helemaal niets te doen, daar word ik depressief van. Mijn familie woont in Groningen, dat is niet dichtbij. Verder is het grotendeels uitgestorven daar. Dan voel ik me hier beter.”

In Italië kan ze doen wat ze wil. Polling: “Ik kan trainen, naar de fysio en naar de dierenwinkel voor mijn hond. Dat is wat ik wil. Meer is voor mij op dit moment niet aan de orde. Hoe het zit met de maatregelen tegen corona weet ik niet precies. Dat verandert nogal eens. Volgens mij kunnen we bij het restaurant alleen afhalen, maar helemaal zeker weet ik dat niet. Voor mij spelen op dit moment andere dingen. Ik heb de ziekte al gehad, achteraf gelukkig. Ik ga ervan uit dat ik wel een vaccin krijg voor ik mogelijk herbesmet word.”

Vanzelfsprekend gaat ze naar Lissabon om te winnen. “Het zou mijn vijfde Europese titel in mijn categorie (-70 kg) worden. Dat is nog lang niet zoveel als Anton Geesink in zijn categorie heeft behaald, maar bij de vrouwen is dat een record. Daar ga ik voor. Het is jammer dat niet alle toppers aanwezig zijn, vanwege de pandemie. Je bent pas echt Europees kampioen als je de beste tegenstander hebt verslagen. Maar ik moet niet zeuren, maar gewoon winnen.”

Dan speelt er ook nog zoiets als de olympische kwalificatie. Onder meer in de categorie van Polling moet de selectiecommissie nog een keuze maken, zij of Sanne van Dijke. “Ik vind dat niet echt spannend”, zegt Polling. “Zij staat hoger op de wereldranglijst, maar dat komt omdat ik er een jaar uit ben geweest. Zij heeft nog nooit op een groot toernooi twee wereldtoppers verslagen, zij heeft geen WK-medaille. Lissabon is het laatste ‘meetmoment’, maar het traject dat er aan is voorafgegaan telt ook mee. Ik zou niet weten op welke punten zij beter is dan ik. Voor mij is het duidelijk wie er gaat. Maar ik zit natuurlijk niet in die commissie.”