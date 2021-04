Olympische sporters krijgen met voorrang een coronaprik

De Nederlandse sporters die naar de Olympische Spelen in Japan gaan deze zomer, kunnen met voorrang een vaccinatie krijgen tegen het coronavirus. Ingewijden bevestigen berichtgeving hierover van de Telegraaf.

Tot nu toe hebben ongeveer tweehonderd sporters uit Nederland zich gekwalificeerd voor het vierjaarlijkse sportevenement.

Het is nog niet duidelijk welk vaccin de sporters krijgen toegediend en wanneer precies. De demissionaire ministers Hugo de Jonge en Tamara van Ark van Volksgezondheid zullen hun voorstel toelichten in een brief die zij na de persconferentie dinsdagavond naar de Tweede Kamer sturen.

De Spelen zijn vorig jaar uitgesteld in verband met de toen net enkele maanden eerder uitgebroken coronapandemie. Dit jaar gaat het evenement wel door, in juli.