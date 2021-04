Tennisser Griekspoor verliest eerste partij met Sluiter als coach

Tennisser Tallon Griekspoor heeft zijn eerste partij met de nieuwe coach Raemon Sluiter aan zijn zijde verloren. De 24-jarige tennisser verloor in de eerste ronde van het challengertoernooi in Belgrado in twee sets van de Boliviaan Hugo Dellien: 7-6 (7) 6-4.

Griekspoor is de nummer 143 van de wereld. Hij hoopt onder coach Sluiter de sprong naar de top 100 te kunnen maken. Voormalig tennisser Sluiter coachte eerder Kiki Bertens, die met de Rotterdammer aan haar zijde acht WTA-titels wist te veroveren.

Tegen Dellien, de nummer 122 op de wereldranglijst, ging de eerste set nipt verloren in de tiebreak (9-7). In de tweede set pakte de Boliviaan een break meer en serveerde op 5-4 de partij uit.