Tennisser Medvedev niet in Monte Carlo na positieve coronatest

Tennisser Daniil Medvedev neemt niet deel aan het graveltoernooi van Monte Carlo. De Russische nummer 2 van de wereldranglijst is positief getest op het coronavirus, meldt de tennisorganisatie ATP.

“Het is een grote teleurstelling om niet te kunnen spelen in Monte Carlo”, laat Medvedev weten. “Mijn focus ligt nu helemaal op herstel en ik kijk ernaar uit om zo snel mogelijk terug te keren op de tour, als de veiligheid dat toelaat.”

De Rus is in isolatie gegaan en zal worden gemonitord door het medisch team van de Masters in Monte Carlo.