Wielerploeg SD Worx met Hongaarse Blanka Vas ook in veldrijden

De wielerploeg Team SD Worx heeft wielrenster Kata Blanka Vas aangetrokken. De 19-jarige Hongaarse sluit per 1 juni voor twee jaar aan bij de ploeg van onder anderen Anna van der Breggen en Chantal van den Broek-Blaak. Blanka Vas is actief in het veldrijden, het mountainbiken en op de weg.

Blanka Vas eindigde afgelopen winter als vijfde in het klassement van de wereldbeker in het veldrijden en werd op de afgelopen twee WK’s tweede en derde in de categorie onder 23. Op het WK mountainbike in 2020 werd ze tweede bij de beloften.

“Wij willen met het team het hele jaar zichtbaar zijn”, zegt sportief manager Danny Stam. “Met Blanka Vas kunnen we ons in de winter in het veldrijden profileren en ze heeft ook al goede resultaten op de weg laten zien. Daarnaast wordt ze ook gezien als een van de grootste talenten in het mountainbike. Zo kan ze zich dit jaar nog kwalificeren voor de Olympische Spelen in Tokio.”

“Het team geeft me de vrijheid om de drie disciplines te combineren”, zegt de Hongaarse. “Ik weet nog niet welke mij het beste ligt en hoop dat de komende jaren te ontdekken. In dat opzicht is Mathieu van der Poel een voorbeeld voor me. Het voelt als een grote eer dat kampioenen als Anna van der Breggen en Chantal Blaak binnenkort mijn teamgenoten worden.