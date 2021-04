Australiër Scotson ondanks val ritwinnaar in Ronde van Valencia

Zelfs een val heeft de Australische wielrenner Miles Scotson woensdag niet kunnen afhouden van winst in de eerste etappe van de Ronde van Valencia. Op de door de regen spekgladde wegen ging de renner van Groupama-FDJ een kleine 5 kilometer voor de finish onderuit op een rotonde. Hij had op dat moment zo’n 50 seconden voorsprong op het peloton. Snel opgekrabbeld hield Scotson op de streep een halve minuut over op de groep waarin de Duitser John Degenkolb de sprint om de tweede plaats won voor de Fransman Alan Riou.

Scotson (27) had pas één overwinning achter zijn naam staan. In 2017 werd hij Australisch wegkampioen.