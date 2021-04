Derde ritzege Cavendish in Ronde van Turkije

De Brit Mark Cavendish heeft woensdag zijn derde ritzege geboekt in de Ronde van Turkije. Het was een vlakke rit van Alanya naar Kemer over 184 kilometer. De rit eindigde met een massasprint waarin een aantal renners ten val kwam. Cavendish, de routinier van Deceuninck – Quick-Step hield de Belg Jasper Philipsen en de Pool Stanislaw Aniolkowski achter zich. De Nederlander Arvid de Kleijn, zondag winnaar van de openingsetappe, werd vierde.

De leiding bleef in handen van Cavendish, die in de slotkilometers zijn Nederlandse ploeggenoot Fabio Jakobsen aan zijn zijde wist. De Nederlander, na acht maanden terug na een zware val in de Ronde van Polen, onderscheidde zich in de slotfase met kopwerk voor zijn ploeg tot 3 kilometer voor de finish. De Ronde van Turkije eindigt zondag.