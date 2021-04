Hendriks: geen sporters met bezwaren tegen vaccin gesproken

Maurits Hendriks heeft tijdens meerdere onlinebijeenkomsten met sporters geen bezwaren gehoord tegen het plan olympiërs met voorrang te vaccineren. NOC*NSF had daarvoor met het oog op de Olympische en Paralympische Spelen van Tokio gepleit. Met succes, blijkt uit een brief van dinsdag van demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. “De enige reactie die ik van sporters hoorde was: ik kan niet wachten”, aldus de technisch directeur van de sportkoepel.

De veelal jonge sporters kunnen deze week al terecht op de reeds bestaande priklocatie op Papendal, waar zij een prik van het Pfizer-vaccin krijgen. Veel sporters reageerden dinsdag terughoudend op het plan, dat gezien de haperende vaccinatiesnelheid niet door iedereen in het land enthousiast zal worden ontvangen. Hendriks: “We hebben ons bewust niet in de eerste fase gemengd, maar nu er breder gevaccineerd wordt vinden we dat we voor onze sporters moeten staan. Natuurlijk zijn er ook bij hen zorgen. Daarvoor zijn die bijeenkomsten ook geweest, waarbij ook onze chef-arts Peter Verstappen aanwezig was om alle vragen te beantwoorden.”