NOC*NSF: deze week al starten met vaccineren sporters

De vaccinatie van sporters die komende zomer deelnemen aan de Olympische of Paralympische Spelen gaat vrijwel zeker deze week al van start. “We hebben de laatste dagen goede vorderingen gemaakt in de gesprekken met degenen bij het RIVM die daarvoor verantwoordelijk zijn. Bovendien is Papendal al enige tijd in gebruik als priklocatie”, zegt Maurits Hendriks, technisch directeur van NOC*NSF.

Dinsdag werd bekend dat olympiërs sneller aan de beurt zijn. Dat stond in een brief van minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer.