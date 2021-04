Ook Nadal wint bij rentree op de tennisbaan

In navolging van Novak Djokovic heeft ook Rafael Nadal zich bij zijn rentree op de tennisbaan niet laten verrassen. De Spaanse nummer 3 van de wereld won in de tweede ronde van het graveltoernooi van Monaco vlot van de Argentijn Federico Delbonis: 6-1 6-2.

Nadal, die in de eerste ronde vrijaf had, speelde zijn eerste wedstrijd sinds zijn uitschakeling in de kwartfinales van de Australian Open in februari. Hij speelt in de achtste finales tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov, de nummer 17 van de wereld.

Eerder op de dag behaalde Djokovic eveneens een duidelijke overwinning. De nummer 1 van de wereld versloeg de Italiaan Jannik Sinner in twee sets: 6-4 6-2. Ook Djokovic speelde zijn eerste partij sinds de Australian Open, die hij voor de negende keer won. De Serviër nam daarna de tijd om te herstellen van een spierscheurtje in zijn buik.