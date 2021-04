O’Reilly en Sombroek als ‘Covid-19-officers’ mee naar Tokio

Voormalig shorttracker en coach Wilf O’Reilly en oud-hockeykeepster Joyce Sombroek zullen voor en tijdens de Olympische en Paralympische Spelen fungeren als zogenoemde Covid-19-officers. NOC*NSF heeft het tweetal aangesteld om alle zaken rond het coronavirus te coördineren. Het is een verplichting vanuit het Internationaal Olympisch Comité en de lokale organisatie in Japan om dergelijke functionarissen aan te stellen.

“Wilf en Joyce gaan ons ontlasten als het om covidgerelateerde zaken gaat”, vertelde chef de mission Pieter van den Hoogenband woensdag, precies honderd dagen voordat de Olympische Spelen van Tokio beginnen. De paralympiërs zijn een maand later aan de beurt.

Het takenpakket van de ‘covidofficieren’ is veelomvattend, lichtte Maurits Hendriks, technisch directeur van sportkoepel NOC*NSF toe. “Zij zijn verantwoordelijk voor alle maatregelen die ons vanwege corona worden opgelegd. Zo moeten alle sporters en begeleiders, samen zo’n zeshonderd personen, een activiteitenplan voor de eerste twee weken van hun verblijf bij hen indienen. Ook bij aanpassingen gaat dat via Wilf en Joyce, die ook bijvoorbeeld het veelvuldig testen coördineren. Daarbij zullen zij ook de voorlichting verzorgen om te voorkomen dat de maatregelen afleiden van de reden waarom we straks in Tokio zijn: om te presteren en excelleren.”