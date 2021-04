Sportbaas Hendriks rekent op verrassende Spelen

Maurits Hendriks zag woensdag ook de voorspelling van Gracenote dat een nooit eerder vertoonde topprestatie van Nederlandse atleten op de Olympische Spelen van Tokio verwacht. Liefst 46 medailles noteerde het sportdatabureau voor Oranje. Hendriks, als technisch directeur van NOC*NSF de hoogste sportbaas van Nederland, wilde er niet te veel waarde aan hechten: “Maar natuurlijk hebben we hoge verwachtingen.”

“We staan er goed voor. Dat zie je aan de prestaties en het aantal gekwalificeerden”, stelt Hendriks die met een recordafvaardiging van ruim driehonderd sporters komende zomer naar de met een jaar uitgestelde Spelen hoopt af te reizen. Ter vergelijking: in Rio namen er 242 Nederlandse sporters deel, dat was een record. Zij wonnen negentien medailles.

Probleem is, stelt Hendriks, dat door de coronapandemie er afgelopen jaar maar mondjesmaat mondiale toernooien zijn geweest. “Daarom is het bijna onmogelijk om een prestatieverwachting uit te spreken. In die zin beloven het hele spannende Spelen te worden, heel verrassend wellicht.”

Een grotere omvang van de olympische equipe is geen doelstelling op zich, zegt Hendriks. “Maar aan de andere kant werken we heel hard aan het verbreden van de prestatiebasis. We zijn in steeds meer sporten mondiaal actief en succesvol. Een aantal sporten heeft zich in de afgelopen coronaperiode goed ontwikkeld. Kijk naar zwemmen en atletiek. Maar de concurrentie zit ook niet stil. Zoals bij het roeien bleek, afgelopen weekeinde op de EK. Daar kregen sommige boten toch een klein tikje. We moeten ons niet rijk rekenen.”

Containers met fietsen, matrassen en koffie zijn al onderweg naar Tokio. “Een klein stukje Nederland creĆ«ren”, noemt chef de mission Pieter van den Hoogenband dat, exact honderd dagen voor de Spelen. De sporters zijn pas vijf dagen voordat ze in actie moeten komen welkom in het atletendorp. “Optimaal is tien dagen voor aanvang ter plekke zijn”, zegt Hendriks. Inmiddels is er sprake van dat sporters mogelijk twee dagen eerder het atletendorp in kunnen. “Maar dan nog zou je drie dagen in een hotel of elders verblijven om vervolgens te verhuizen naar het olympisch dorp. Vraag is of dat is wat je wil.”

Voor een aantal sporters zijn er eerder trainingsmogelijkheden in Chiba, een stad nabij Tokio. Daar zouden onder anderen de atleten, turners en zwemmers hun voorbereiding kunnen afronden.