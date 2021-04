Sportpaleis Alkmaar voor bijna 7 miljoen euro gerenoveerd

Sportpaleis Alkmaar wordt voor 6,7 miljoen euro gerenoveerd, tot grote vreugde van de Nederlandse wielrenbond KNWU. De wielerbaan in de accommodatie is van essentieel belang voor de wielersport, aldus de bond.

Het college van B&W in Alkmaar wil in totaal zo’n 7,5 miljoen euro investeren in het Olympiapark, het sport- en recreatiegebied waar het sportpaleis een prominente plek inneemt. Nieuwbouw is ter sprake geweest, maar dat valt volgens de gemeente te duur uit.

Het sportpaleis aan de westrand van Alkmaar dateert uit 1964 en is in 2003 al eens op de schop gegaan. Met een nieuwe grondige renovatie en verduurzaming kan de accommodatie veelzijdiger worden gebruikt.

De wielerbaan in het sportpaleis is volgens de KNWU een faciliteit van belang voor wielrenners in de regio Alkmaar en ver daarbuiten. De bond is ook betrokken geweest bij de toekomstplannen. “Het behoud van de wielerbaan is belangrijk voor de wielersport en voor de omgeving. Breedtesport, topsport en talentontwikkeling, vitaliteit en mobiliteit”, aldus algemeen directeur Thorwald Veneberg.