Tennisser Djokovic wint overtuigend bij rentree

Tennisser Novak Djokovic heeft zijn rentree op de tennisbaan met een duidelijke overwinning gevierd. De Servische nummer 1 van de wereld rekende in het toernooi van Monte Carlo overtuigend af met de Italiaan Jannik Sinner: 6-4 6-2.

Djokovic speelde zijn eerste partij sinds de Australian Open, die hij in februari voor de negende keer won. De Serviër nam daarna de tijd om te herstellen van een spierscheurtje in zijn buik.

Tegen Sinner stond Djokovic meteen op scherp. Hij was in anderhalf uur klaar met de jonge Italiaan, die onlangs nog de finale haalde van het masterstoernooi in Miami. “Ik ken deze baan goed, want ik heb er bijna vijftien jaar getraind. Het voelt een beetje als een thuiswedstrijd spelen”, zei de achttienvoudig grandslamwinnaar.