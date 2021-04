Wielrenner Pidcock wint Brabantse Pijl

Wielrenner Tom Pidcock heeft woensdag de 61e editie van de semiklassieker de Brabantse Pijl gewonnen. De 21-jarige Brit van Ineos won de sprint van een groep van drie, voor de Belgische favoriet Wout van Aert. De Italiaan Matteo Trentin eindigde als derde.

Vlak voor de finish in Overijse werden de drie nog bijna ingelopen door de achtervolgers. De Nederlander Ide Schelling eindigde vervolgens als nummer 4, op slechts een paar seconden van de winnaar. Oscar Riesebeek kwam als negende over de streep.

Pidcock wist dat hij een kans maakte in de sprint. “Natuurlijk weet ik dat Van Aert normaal wat sterker is, maar na een rit van ruim 200 kilometer is alles toch anders. Misschien had hij wat te veel gegeven. Ik wist daarom dat het kon. Ik voelde me goed en had de laatste weken prima getraind. Het vertrouwen was er om in de laatste meters toe te slaan.”

Het is de eerste profzege op de weg voor Pidcock, die net als Van Aert uit het veldrijden komt. In die discipline was hij wereldkampioen bij de junioren (2017) en beloften (2019).

De koers, de eerste van vier zogenoemde heuvelklassiekers, ging van Leuven naar Overijse over ruim 200 kilometer. Mathieu van der Poel deed niet mee.

Julian Alaphilippe won de vorige editie. Hij ontbrak deze keer eveneens.