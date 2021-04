Ajax uitgeschakeld in Europa League na gelijkspel tegen AS Roma

Ajax heeft in de kwartfinale afscheid moeten nemen van de Europa League. De club uit Amsterdam besloot het uitduel met AS Roma met een gelijkspel (1-1). Dat was niet voldoende omdat vorige week de thuiswedstrijd verloren ging (1-2).

Ajax was opnieuw sterker dan AS Roma maar wist dat overwicht in onvoldoende treffers te vertalen. Vorige week miste Dusan Tadic een strafschop en blunderde doelman Kjell Scherpen bij de 1-1 van de Italianen.

De ingevallen Brian Brobbey schoot Ajax in de 49e minuut op voorsprong (0-1). Dusan Tadic leek even later voor de 0-2 te zorgen maar die treffer werd na interventie van de videoscheidsrechter afgekeurd omdat Nicolás Tagliafico volgens de Britse leiding een overtreding op Henrikh Mkhitaryan had gemaakt. Edin Dzeko benutte in de 72e minuut een van de spaarzame mogelijkheden van AS Roma, nadat Jurriën Timber was uitgegleden.