Bertens begint in Billie Jean King Cup tegen Chinese Xinyu Wang

Kiki Bertens begint vrijdag tegen de Chinese tennisster Xinyu Wang in de play-offs van de Billie Jean King Cup, voorheen de Fed Cup. Daarna neemt Arantxa Rus het op tegen Xiyu Wang. De ontmoeting met de Chinese tennissters wordt gespeeld op gravel in de Maaspoort van Den Bosch.

Teamcaptain Paul Haarhuis was enigszins verbaasd over de keuze van zijn Chinese collega voor Xinyu Wang en Xiyu Wang. “Ja, ik heb ze zien trainen deze week en had van tevoren al gehoord dat zij graag op gravel spelen. Daarom verbaast het me niet, maar aan andere kant wel omdat het niet de nummer 1 en 2 van China zijn.”

Welke tegenstander er speelt verandert volgens Haarhuis echter niet zoveel. “Ik ga ervan uit dat het zware potten worden. Er zal van Chinese kant een reden voor zijn; dat die meiden beter spelen op gravel of meer vertrouwen hebben. Ik neem aan dat de Chinese captain de keuze maakt om zijn sterkste speelsters opstellen.”

Bertens heeft nog niet eerder tegen de Chinese nummer 146 van de wereldranglijst gespeeld. De 29-jarige Westlandse is zelf de nummer 11 van de wereld. Bertens maakte eind februari haar rentree na een achillespeesoperatie, maar kon in de drie toernooien die ze speelde nog niet winnen. De hoogstgeplaatste speelster van Nederland gaf aan fit genoeg te zijn om te spelen. “Tegen Wang heb ik niet eerder gespeeld, maar de andere meiden wel dus ik ga bij hen wat informatie inwinnen en wat beelden bekijken”, reageerde Bertens op de loting. “Maar ik denk dat ik in eerste instantie toch van mezelf moet uitgaan.”

Rus treft met Xiyu Wang een tegenstandster waar ze recentelijk drie keer tegen speelde. De 30-jarige Nederlandse, die op de 83e plaats staat van de WTA-ranking, won twee keer en verloor een keer van de Chinese nummer 134. De drie partijen werden op hardcourt gespeeld.

Zaterdag begint Bertens tegen Xiyu Wang en speelt Rus daarna tegen Xinyu Wang. In de afsluitende dubbel nemen Demi Schuurs en Lesley Pattinama-Kerkhove het op tegen Shuai Zhang en Saisai Zheng.

De winnaar van de ontmoeting tussen Nederland en China mag zich via de zogeheten qualifiers proberen te plaatsen voor het eindtoernooi van de Billie Jean King Cup in 2022 in Boedapest.