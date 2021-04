Démare ritwinnaar in Ronde van Valencia

De Franse wielrenner Arnaud Démare heeft de tweede etappe van de Ronde van Valencia gewonnen. Het was een rit over ruim 179 kilometer met start en finish in Alicante. Nadat vier vroege vluchters op zo’n 4 kilometer voor de finish waren ingelopen, liep de rit in opnieuw slecht weer uit op een massasprint. Daarin was Démare, die rijdt voor Groupama-FDJ, te snel voor de Belg Timothy Dupont en de Australiër Caleb Ewan.

De leiderstrui bleef in handen van de Australiër Miles Scotson, een ploeggenoot van Démare.