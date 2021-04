Duel schorsing voor Fortuna-speler na kritiek op scheidsrechter

Voetbalbond KNVB heeft voetballer Roel Janssen van Fortuna Sittard voor één duel geschorst vanwege zijn uitlatingen over scheidsrechter Joey Kooij. Janssen kreeg afgelopen zaterdag in de wedstrijd Fortuna Sittard – FC Emmen rood na vasthouden van Paul Gladon. Op het veld gebruikte Janssen volgens de KNVB beledigende taal tegen de scheidsrechter en na afloop bracht hij Kooij in diskrediet voor de camera’s van ESPN.

De straf voor de uitspraken die Janssen deed komt bovenop de sanctie die hij nog mogelijk krijgt voor de rode kaart. Het schikkingsvoorstel hiervoor is niet geaccepteerd door Fortuna en zal later donderdag worden behandeld.

Janssen mist dus in ieder geval de komende uitwedstrijd tegen ADO Den Haag.