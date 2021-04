Fuglsang als kopman van Astana naar Gold Race

De Deen Jakob Fuglsang is de kopman van wielerploeg Astana in de Amstel Gold Race en de daaropvolgende Ardenner klassiekers Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Fuglsang komt naar Nederland en België om zijn prestatie van 2019 te herhalen. Toen stond hij in alle drie koersen op het podium, in Luik op de hoogste trede.

“Zoals iedereen weet zijn de Ardenner klassiekers hoogtepunten in mijn seizoen en behoren ze ook tot mijn favoriete koersen. Deze wedstrijden liggen me, vooral de Amstel Gold Race in de vorm waarin hij dit jaar wordt verreden. Ik ben goed uit de Ronde van Baskenland gekomen”, vertelde Fuglsang, die in Limburg zondag een gesloten parcours aantreft dat herinneringen oproept aan het WK van 2012 in Valkenburg. Vanwege de coronamaatregelen worden er rondes gereden over een parcours van ongeveer 17 kilometer, zoals dat bij een wereldtitelstrijd gebruikelijk is.

Fuglsang zegt te geloven in de kracht van de ploeg waarmee hij de drie wedstrijden zal rijden. Zijn helpers zijn de Spanjaarden Alex Aranburu en Omar Fraile, de Italiaan Samuele Battistella, de Zuid-Afrikaan Stefan De Bod, de Canadees Hugo Houle en de Kazach Alexej Loetsenko.