Handbalsters verliezen ook tweede oefenduel in Kroatië

De Nederlandse handbalsters hebben ook hun tweede en laatste oefenduel in de Kroatische stad Porec verloren. Nadat woensdag het gastland al met 24-23 net te sterk was voor Oranje, werd de ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade een dag later ook door Brazilië verslagen. Het Zuid-Amerikaanse team, net als Nederland deelnemer aan de Spelen van Tokio komende zomer, versloeg de wereldkampioen met duidelijke cijfers: 25-19.

Oranje was gehavend afgereisd naar Kroatië voor het drielandentoernooi. Liefst zeven internationals, allen uitkomend in de Bundesliga, verbleven de afgelopen dagen in quarantaine vanwege een coronageval. Onder hen waren Kelly Dulfer, Laura van der Heijden en Danick Snelder. Het zevental sluit mogelijk bij terugkomst van Oranje weer aan tijdens de trainingen op Papendal.

Bondscoach Mayonnade riep zijn speelsters halverwege de eerste helft naar de kant voor een time-out, nadat Brazilië na een gelijkopgaand begin was uitgelopen naar een 8-5-voorsprong. Oranje miste te veel kansen en ook na het groepsgesprek ging het niet beter. De Braziliaanse vrouwen liepen uit naar 12-6. Bij de rust was het 15-9. De marge bleef ook na de pauze lang vier à vijf doelpunten. Estavana Polman, hersteld van een zware knieblessure, kwam nog in het veld, maar ook zij bracht Oranje niet dichterbij.

De Nederlandse doelpunten kwamen van Lois Abbingh (6), Angela Malestein (4), Yvette Broch (2), Dione Housheer (2), Larissa Nüsser, Bo van Wetering, Martine Smeets, Harma van Kreij en Estavana Polman.

Oranje traint nog tot en met woensdag samen. Daarna volgen in juni enkele trainingsstages en begin juli zijn de teams van Rusland en Zweden te gast voor een toernooi in Nederland.