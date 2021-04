Judobaas Stammes krijgt na kritiek gelijk over ‘olympisch’ vaccin

Directeur Huub Stammes van de Judo Bond Nederland (JBN) was één van de eersten die zich openlijk durfde uit te spreken voor het vroegtijdig vaccineren van olympische sporters. Hij noemde dat “maatschappelijk verantwoord voor een beperkte groep”. Na een storm van kritiek kreeg hij deze week gelijk. “Het is me niet in dank afgenomen dat ik voor mijn beurt sprak. Maar de volgende keer ga ik dat weer doen.”

Hoe kwetsbaar atleten zijn ondervond Stammes onder meer in zijn eigen discipline, een contactsport bij uitstek. Als gevolg van een eerdere besmetting ontbreken deze week Frank de Wit, Tornike Tsjakadoea en Simeon Catharina op de Europese titelstrijd in Lissabon. Eerder al kregen Henk Grol en Kim Polling corona. “Ik ben blij”, zegt Stammes. “Deze beslissing van de regering geeft meer zekerheid. We hadden het gezien de coronagevallen graag wat eerder gezien. Tokio komt dichtbij. Elke dag voorbereiding die je nu mist weegt zwaar.”

Maar hebben de judoka’s bij wijze van spreken al niet genoeg antistoffen opgebouwd? Stammes is daar niet zo zeker van. “Mijn partner heeft een achtergrond als topsporter en is heel ziek geweest van dit virus. Daarna is ze herbesmet, al waren de klachten toen gelukkig minder. Dat betekent dat ook de atleten die de ziekte hebben gehad niet helemaal veilig zijn. Vooral na zware trainingen zijn ze vatbaar.”

Mede door sneltesten hebben de vaderlandse judoka’s in eigen land de situatie goed onder controle. Onder leiding van bondscoach Maarten Arens werden in aanloop naar de Olympische Spelen al grote successen geboekt. In het buitenland ging het wat de besmettingen betreft echter wel eens mis. Stammes: “Bijvoorbeeld op een trainingskamp in Georgië golden andere maatregelen dan bij ons. Het is menselijk dat je daar dan een beetje in meegaat. Iedereen heeft nu goed begrepen dat dit niet verstandig is.”

Op meerdere fronten sprak Stammes zich uit over sport en corona. Niet altijd even vleiend voor de beleidsbepalers in de huidige crisis. “Wat we zeker weten is dat vitaliteit in de samenleving juist nu van ongelooflijk groot belang is. Maar de samenleving wordt niet aangespoord om massaal te gaan bewegen. De burgemeesters vinden het terras kennelijk belangrijker. Natuurlijk snak ik daar ook naar. Maar met een biertje en een gebakje komen er alleen nog maar coronakilo’s bij. We bewegen inmiddels structureel met zijn allen 150 miljoen minuten minder per week, volgens onderzoekers. Dit heeft geleidt tot gemiddeld 5,5 kg meer vet per inwoner. En nieuw onderzoek in Engeland laat zien dat minder bewegen als belangrijke oorzaak tot meer kans op corona leidt. Dat is volgens mij niet de bedoeling als we een gezonde en vitale bevolking willen.”

Nadrukkelijk sprak Stammes zich al vaak uit voor het hervatten van de indoorsporten, die nu -met uitzondering van de topatleten- al bijna een jaar stil liggen. “Ik begrijp dat er nu lichte hoop is voor half mei, maar judo op 1,5 meter zal lastig blijven. We hebben de protocollen om het veilig te laten verlopen, maar erg veel weerklank krijgen we niet. We beraden ons er nu op of we nóg een campagne gaan starten om voor onze belangen op te komen.”

De gevolgen zijn desastreus, zegt Stammes, ook op de langere termijn. “De ledenaantallen bij de sportbonden zakken terug en het is niet gemakkelijk iedereen straks terug te krijgen. We zijn toch liever lui dan moe. Het wordt een dingetje om de mensen weer over te halen te gaan sporten. Gelukkig hebben wij als judobond de gegevens van alle leden en we gaan ze straks allemaal benaderen om terug te komen. De campagne is klaar. We wachten alleen nog tot onze vriend Hugo de sporthallen weer open gooit.”